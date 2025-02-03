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Інтернет-магазин побутової техніки та електроніки Foxtrot
Онлайн-магазин техніки та електроніки Foxtrot – одна з лідируючих торгових мереж в Україні. Бренд вийшов на ринок 25 років тому. За цей час наша команда відкрила 228 супермаркетів «Фокстрот» по всій Україні та встигла створити потужний, швидко працюючий інтернет-магазин. Асортимент онлайн-точки продажів величезний і охоплює всі товарні категорії, доступні для стаціонарних магазинів.
У 2019 році ми представили нову стратегію політики мережі, яка торкнулася всіх аспектів діяльності компанії – фірмовий стиль, доставка, робота консультантів.
Брендові особливості інтернет-магазину побутової техніки
Незмінний символ Foxtrot – лисиця Фоксі. Вона завжди готова комунікувати з покупцями, розповідаючи їм про знижки, бонуси та програми лояльності.
Наш бренд фокусується на широкій аудиторії, охоплюючи молодь, середнє та старше покоління. Робота з молодими людьми змушує нашу команду постійно розширювати асортимент. Так, після впровадження нової стратегії в продажу в Фокстрот можна знайти різні «пакетні» рішення: обладнання для блогерів, відеооператорів тощо.
Інтернет-магазин електроніки відрізняється продуманим дизайном. Навігація сайтом не викликає ускладнень. Користувачі швидко переходять між категоріями, потрапляють на сторінку оформлення та оплати замовлення.
Нововведення незабаром торкнуться й офлайн мережі торгових точок. Нова стратегія має на увазі зміну формату магазинів таким чином, щоб зробити життя покупців простіше «тут і зараз». Залежно від формату, в кожній з точок продажів буде реалізовано одне з нововведень:
- Youtube точка. Спеціальна зона, в якій можна особисто попрацювати з технікою й електронікою, що підходить для створення контенту. У точці можна буде записати влоги або провести онлайн-конференцію.
- Фотозони з декораціями. Ще одна цікава локація для зйомки контенту, в якій будуть відповідні декорації тм фони.
- Зона новинок. Частина магазину буде відводитися під демонстрацію топових і рідкісних новинок світу електроніки.
Нововведення відкриють перед клієнтами мережі магазинів безліч нових можливостей.
Особливості оплати товарів
Покупцям інтернет-магазину комп'ютерної техніки доступні всі способи оплати:
- Готівкою.
- Банківською картою (через інтернет-банкінг і систему безпечних платежів).
- Післяплатою при отриманні товару.
Оплата післяплатою доступна тільки при замовленні доставки службою Нової пошти. Разом з замовленим товарів клієнти обов'язково отримують товарний чек, гарантійний талон та інструкцію з користування товаром.
У мережі магазинів також доступна оплата частинами одним із способів:
- Кредит від ПриватБанку під 0,01%.
- Розстрочка від Monobank і ПриватБанку.
Заявка на оплату частинами подається на сайті, після чого підтверджується менеджером після особистого дзвінка. Рішення про видачу кредиту займає до 60 хвилин.
Особливості доставки товару
Інтернет-магазин побутової техніки Foxtrot завжди відрізнявся швидкою, злагодженою роботою. Це стосується й доставки. Впровадження нової стратегії передбачає появу нових способів оформлення й доставки замовлень, але спочатку поговоримо про звичні:
- Самовивіз або Пікап. Покупці самостійно приїжджають в обумовлений офлайн-магазин і забирають замовлення. Для оформлення та уточнення точки самовивозу можна скористатися формою замовлення на сайті або зателефонувати за номером 0 800 300-353.
- Доставка Новою Поштою. Терміни отримання замовлення – від 1 до 4 днів. Вартість доставки дрібної та середньої техніки варіюється в діапазоні 45-100 грн, великої – до 300 грн.
- Доставка Укрпоштою. Варіант доступний тільки для дрібної та средньогабаритної техніки. Терміни отримання замовлення між обласними центрами – до 2 днів.
- Кур'єрською службою Фокстрот. Оформлення можливо тільки при виборі готівкової оплати. Терміни отримання замовлення – 1-3 дні з моменту оформлення.
Ми доставляємо замовлення в часовому проміжку 24/48/72 в залежності від формату магазину, регіону та рівня сервісу, встановленого для точки продажу, з точністю 98%.
Нововведення в ніші доставки
Онлайн-магазин техніки Foxtrot постійно думає про клієнтів. Тому нова стратегія відкрила кілька цікавих можливостей:
- Проект pick-up, що передбачає оформлення замовлення за 5 кліків. До впровадження проекту для оформлення товару необхідно було зробити 18 кліків. Крім того, якщо користувач замовляє доставку в один з 228 супермаркетів «Фокстрот», забрати товар можна вже через 30 хвилин (звичайно, якщо він є на складі).
- Послуга ранкової доставки. Поки послуга доступна тільки жителям Києва, пізніше планується реалізувати її також в інших містах з мільйонним населенням. Суть в тому, що товар привозять рано вранці – з 6 до 9 години.
- Експрес отримання замовлення. При оформленні експрес-доставки покупці отримають замовлення протягом 60 хвилин. Нова опція поки доступна тільки у великих містах.
Наша команда не стоїть на місці й постійно показує результати, пропонуючи при цьому доступні ціни на товари. До речі, якщо ви хочете отримувати найвигідніші пропозиції бренду, варто вступити в Фокс-клуб.
Програма лояльності Фокс-клуб
За кожну зроблену в мережі покупку постійні клієнти отримують бонуси. Надалі їх можна використовувати на оплату інших товарів. Щоб почати отримувати бонуси, необхідно зареєструватися в програмі лояльності онлайн-магазину техніки.
Бонусний гаманець працює дуже просто – один бонус дорівнює одній гривні. Причому використовувати бонуси можна в будь-який момент. Ви можете почекати, поки накопичиться сума для оплати конкретного товару або ж віддати частину бонусів, щоб знизити ціну техніки.
Учасники Фокс-клубу отримують вагомі вигоди:
- Постійна економія. Бонуси – це потенційна знижка на новий товар. До того ж, якщо учасники купують техніку або електроніку в офлайн мережі, доставка обходиться дешевше.
- Вигідні умови співпраці. Учасникам доступна послуга «заморозки» ціни, а також більш тривалий термін обміну й повернення.
- Всебічна підтримка, тобто швидкі консультації під час вибору товару за телефоном тощо.
- Спеціальні пропозиції. Сюди відносять знижки до дня народження, закриті акції для учасників клубу та навіть персональні акції, вигідні пропозиції від партнерів.
Учасники клубу першими отримують всю інформацію про новинки в мережі, акції та спеціальні пропозиції. Зареєструватися в Фокс-клубі можна одним із трьох способів:
- Онлайн на офіційному сайті Foxtrot – для реєстрації потрібно перейти на сторінку програми лояльності.
- Відправивши SMS на короткий номер 2701 – необхідно відправити повідомлення з текстом «ФОКС».
- В одному з супермаркетів «Фокстрот» в вашому місті – просто зверніться до касира, заповніть спеціальну форму та станьте учасником програми.
Мережа магазинів Foxtrot – головний представник світу техніки та електроніки в Україні. Слідкуйте за новинками й робіть вигідні покупки разом з командою мережі. Пам'ятайте, що нове завжди краще старого – «Живи Наживо» з Фокстрот!
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