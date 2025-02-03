Інтернет-магазин побутової техніки та електроніки Foxtrot

Онлайн-магазин техніки та електроніки Foxtrot – одна з лідируючих торгових мереж в Україні. Бренд вийшов на ринок 25 років тому. За цей час наша команда відкрила 228 супермаркетів «Фокстрот» по всій Україні та встигла створити потужний, швидко працюючий інтернет-магазин. Асортимент онлайн-точки продажів величезний і охоплює всі товарні категорії, доступні для стаціонарних магазинів.

У 2019 році ми представили нову стратегію політики мережі, яка торкнулася всіх аспектів діяльності компанії – фірмовий стиль, доставка, робота консультантів.

Брендові особливості інтернет-магазину побутової техніки

Незмінний символ Foxtrot – лисиця Фоксі. Вона завжди готова комунікувати з покупцями, розповідаючи їм про знижки, бонуси та програми лояльності.

Наш бренд фокусується на широкій аудиторії, охоплюючи молодь, середнє та старше покоління. Робота з молодими людьми змушує нашу команду постійно розширювати асортимент. Так, після впровадження нової стратегії в продажу в Фокстрот можна знайти різні «пакетні» рішення: обладнання для блогерів, відеооператорів тощо.

Інтернет-магазин електроніки відрізняється продуманим дизайном. Навігація сайтом не викликає ускладнень. Користувачі швидко переходять між категоріями, потрапляють на сторінку оформлення та оплати замовлення.

Нововведення незабаром торкнуться й офлайн мережі торгових точок. Нова стратегія має на увазі зміну формату магазинів таким чином, щоб зробити життя покупців простіше «тут і зараз». Залежно від формату, в кожній з точок продажів буде реалізовано одне з нововведень:

Youtube точка. Спеціальна зона, в якій можна особисто попрацювати з технікою й електронікою, що підходить для створення контенту. У точці можна буде записати влоги або провести онлайн-конференцію.

Фотозони з декораціями. Ще одна цікава локація для зйомки контенту, в якій будуть відповідні декорації тм фони.

Зона новинок. Частина магазину буде відводитися під демонстрацію топових і рідкісних новинок світу електроніки.

Нововведення відкриють перед клієнтами мережі магазинів безліч нових можливостей.

Особливості оплати товарів

Покупцям інтернет-магазину комп'ютерної техніки доступні всі способи оплати:

Готівкою.

Банківською картою (через інтернет-банкінг і систему безпечних платежів).

Післяплатою при отриманні товару.

Оплата післяплатою доступна тільки при замовленні доставки службою Нової пошти. Разом з замовленим товарів клієнти обов'язково отримують товарний чек, гарантійний талон та інструкцію з користування товаром.

У мережі магазинів також доступна оплата частинами одним із способів:

Кредит від ПриватБанку під 0,01%.

Розстрочка від Monobank і ПриватБанку.

Заявка на оплату частинами подається на сайті, після чого підтверджується менеджером після особистого дзвінка. Рішення про видачу кредиту займає до 60 хвилин.

Особливості доставки товару

Інтернет-магазин побутової техніки Foxtrot завжди відрізнявся швидкою, злагодженою роботою. Це стосується й доставки. Впровадження нової стратегії передбачає появу нових способів оформлення й доставки замовлень, але спочатку поговоримо про звичні:

Самовивіз або Пікап. Покупці самостійно приїжджають в обумовлений офлайн-магазин і забирають замовлення. Для оформлення та уточнення точки самовивозу можна скористатися формою замовлення на сайті або зателефонувати за номером 0 800 300-353.

Доставка Новою Поштою. Терміни отримання замовлення – від 1 до 4 днів. Вартість доставки дрібної та середньої техніки варіюється в діапазоні 45-100 грн, великої – до 300 грн.

Доставка Укрпоштою. Варіант доступний тільки для дрібної та средньогабаритної техніки. Терміни отримання замовлення між обласними центрами – до 2 днів.

Кур'єрською службою Фокстрот. Оформлення можливо тільки при виборі готівкової оплати. Терміни отримання замовлення – 1-3 дні з моменту оформлення.

Ми доставляємо замовлення в часовому проміжку 24/48/72 в залежності від формату магазину, регіону та рівня сервісу, встановленого для точки продажу, з точністю 98%.

Нововведення в ніші доставки

Онлайн-магазин техніки Foxtrot постійно думає про клієнтів. Тому нова стратегія відкрила кілька цікавих можливостей:

Проект pick-up, що передбачає оформлення замовлення за 5 кліків. До впровадження проекту для оформлення товару необхідно було зробити 18 кліків. Крім того, якщо користувач замовляє доставку в один з 228 супермаркетів «Фокстрот», забрати товар можна вже через 30 хвилин (звичайно, якщо він є на складі).

Послуга ранкової доставки. Поки послуга доступна тільки жителям Києва, пізніше планується реалізувати її також в інших містах з мільйонним населенням. Суть в тому, що товар привозять рано вранці – з 6 до 9 години.

Експрес отримання замовлення. При оформленні експрес-доставки покупці отримають замовлення протягом 60 хвилин. Нова опція поки доступна тільки у великих містах.

Наша команда не стоїть на місці й постійно показує результати, пропонуючи при цьому доступні ціни на товари. До речі, якщо ви хочете отримувати найвигідніші пропозиції бренду, варто вступити в Фокс-клуб.

Програма лояльності Фокс-клуб

За кожну зроблену в мережі покупку постійні клієнти отримують бонуси. Надалі їх можна використовувати на оплату інших товарів. Щоб почати отримувати бонуси, необхідно зареєструватися в програмі лояльності онлайн-магазину техніки.

Бонусний гаманець працює дуже просто – один бонус дорівнює одній гривні. Причому використовувати бонуси можна в будь-який момент. Ви можете почекати, поки накопичиться сума для оплати конкретного товару або ж віддати частину бонусів, щоб знизити ціну техніки.

Учасники Фокс-клубу отримують вагомі вигоди:

Постійна економія. Бонуси – це потенційна знижка на новий товар. До того ж, якщо учасники купують техніку або електроніку в офлайн мережі, доставка обходиться дешевше.

Вигідні умови співпраці. Учасникам доступна послуга «заморозки» ціни, а також більш тривалий термін обміну й повернення.

Всебічна підтримка, тобто швидкі консультації під час вибору товару за телефоном тощо.

Спеціальні пропозиції. Сюди відносять знижки до дня народження, закриті акції для учасників клубу та навіть персональні акції, вигідні пропозиції від партнерів.

Учасники клубу першими отримують всю інформацію про новинки в мережі, акції та спеціальні пропозиції. Зареєструватися в Фокс-клубі можна одним із трьох способів:

Онлайн на офіційному сайті Foxtrot – для реєстрації потрібно перейти на сторінку програми лояльності.

Відправивши SMS на короткий номер 2701 – необхідно відправити повідомлення з текстом «ФОКС».

В одному з супермаркетів «Фокстрот» в вашому місті – просто зверніться до касира, заповніть спеціальну форму та станьте учасником програми.

Мережа магазинів Foxtrot – головний представник світу техніки та електроніки в Україні. Слідкуйте за новинками й робіть вигідні покупки разом з командою мережі. Пам'ятайте, що нове завжди краще старого – «Живи Наживо» з Фокстрот!