Блендер MIRTA BHM 350 BM

18

809

699 ₴

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Блендер MIRTA BHM 350 BM

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Блендер MIRTA BHM 350 BM

  • Блендер MIRTA BHM 350 BM
  • Блендер MIRTA BHM 350 BM
  • Блендер MIRTA BHM 350 BM
  • Блендер MIRTA BHM 350 BM
  • Eще 8
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  • 6
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Блендер MIRTA BHM 350 BM

  • Гарантия от производителя

  • погружной

  • 500 Вт

  • 2

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Товар заканчивается
Найс Прайс

809

699 ₴
Кешбэк: 7 ₴

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  • 6
  • 10
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    24
  • 12
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от 59 ₴/мес.
Код: 6104615
из 3 магазинов

18

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    Самовывоз из магазина

    Бесплатно

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    Экспресс доставка за 2 часа, iPOST

    149 ₴

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    Доставка в отделение, Justin

    Бесплатно

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    Доставка в отделение, Укрпочта

    Бесплатно

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    Доставка в квартиру, Нова Пошта

    99 ₴

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    Доставка в отделение, Нова Пошта

    79 ₴

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    Доставка в квартиру, Фокстрот

    99 ₴

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Xарактеристики

Отзывы о

Oleg
12.05.2021
Блендер супер! Качественные комплектующие, с работой справляется отлично. Очень доволен
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Степан
21.04.2021
Хороший блендер
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Роман
16.04.2021
Дуже сподобався - працює чудово!
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Andrew
16.03.2021
Повныстю відповідає вказаним характеристикам
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Света
11.03.2021
Блендер легкий и удобный в использовании.
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О товаре

Забудьте о постоянном беспорядке на кухне после приготовления блюд. Благодаря особой форме погружной ножки блендер Mirta минимизирует появление брызг. Теперь ваша кухонная поверхность всегда будет чистой, вам останется только подать блюдо на стол.
Безупречную эффективность блендера обеспечит надежный двигатель мощностью 500 Вт. Тщательно измельчая любой тип продуктов, он позволит готовить любые домашние блюда без лишних забот и ожиданий.
Компактный мини-чоппер объемом 0.4 л идеально подойдет для быстрого измельчения мяса, овощей, трав и сыра. Удивляйте своих близких невероятно нежными закусками, паштетами, салатами или домашней выпечкой.
Вместительный мерный стакан дополнен прочной крышкой. Благодаря этому его можно использовать для удобного хранения уже готовых соусов или коктейлей в холодильнике.
Прорезиненное основание мини-чоппера гарантирует устойчивое расположение блендера на кухонной поверхности. Теперь он точно не соскользнет в самый неподходящий момент.
Погружная ножка блендера выполнена из высококачественной нержавеющей стали, что позволит безопасно смешивать даже горячие ингредиенты для супов-пюре.
Блендер Mirta отличается продуманным эргономичным дизайном. Наличие удобной петельки для подвешивания позволит всегда держать его под рукой.
Специальный Турбо-режим позволит увеличить скорость блендера до максимума, не останавливая обработку продуктов. Наслаждайтесь превосходным вкусом любимых блюд без комочков.
Легко готовьте вкусные завтраки и экспериментируйте с выпечкой. Используя насадку-миксер и крюки для теста, вы сможете делать нежные блинчики, маффины, пироги и торты.