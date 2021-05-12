Блендер MIRTA BHM 350 BM
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- Eще 8
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Гарантия от производителя
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погружной
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500 Вт
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2
Кредит до 25 платежей
809
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Самовывоз из магазина
Бесплатно
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Экспресс доставка за 2 часа, iPOST
149 ₴
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Доставка в отделение, Justin
Бесплатно
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Доставка в отделение, Укрпочта
Бесплатно
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Доставка в квартиру, Нова Пошта
99 ₴
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Доставка в отделение, Нова Пошта
79 ₴
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Доставка в квартиру, Фокстрот
99 ₴
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Xарактеристики
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Тип набора
|погружной
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Мощность
|500 Вт
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Количество скоростей
|2
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Чаша измельчителя
|0.4 л
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Погружная часть
|металл
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Материал чаши
|пластик
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Функции
|смешивания ; взбивания ; измельчения ; замес теста
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Дополнительно
|турборежим ; мерная чаша
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О товаре
Код: 6323835
Код: 6580580
Код: 6613248